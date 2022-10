Harry e Meghan | il viaggio in UK | i segreti del libro e la possibilità di perdere tutto

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il periodo non è tra i migliori per il principee la moglieMarkle. I Sussex, infatti, vivono un periodo di tensioni con la Famiglia Reale. Non aiuta la loro scelta di rifiutare l’invito di Carlo a trascorrere il Natale insieme, né la prossima pubblicazione dell’autobiografia, che potrebbe gettare altre ombre sulla Corona. Gli esperti adesso parlano anche di un ritorno a Londra del principe, che, però, potrebbe correre il rischio di. Secondo quello che riporta il Daily Mail, infatti, il principepotrebbe recarsi anche nel Regno Unito per promuovere il suo nuovo e controversodi memorie, Spare. Questa decisione, però, potrebbe far scaturire ritorsioni da parte del Palazzo, oramai stanco dei continui colpi di testa della coppia. ANSAAlcune fonti, ...