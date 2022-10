Giallo a Milinkovic | la protesta Lazio in un video sulle note di ' Psycho'

Il secondo episodio è quello relativo all'ammonizione pernell'azione in cui il serbo porta avanti il pallone, lo smista e poggiando il piede entra in contatto con quello del salernitano ...Il caso controverso dell'ultima giornata di campionato disputata riguarda il cartellinoche Sergej- Savic si è beccato durante Lazio - Salernitana. Il centrocampista serbo è stato ammonito dall'arbitro Manganiello , saltando così di diretta conseguenza l'atteso derby ...Non si può fare solamente analisi dell’ultimo giallo. L’episodio di Milinkovic-Savic fa clamore perché capita in corrispondenza del Derby. Probabile che con un’altra partita non sarebbe successo tutto ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Calcio, Lotito: "Giallo a Milinkovic Parliamo d'altro..." Salvamamme: al via il Free Temporary Shop. 15 giorni di mercato solidale gra ...