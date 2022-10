Geriatri e cardiologi a Schillaci | più posti letto in reparti per anziani

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - "L'invecchiamento record della popolazione italiana e l'esperienza del Covid, con le migliaia diche hanno perso la vita molto spesso a causa di comorbilità accertate, devono spingere il decisore politico a una rimodulazione delle risorse del numero didia per acuti negli ospedali italiani, ma anche far emergere l'esigenza di competenzeche anche in discipline diverse promuovendo il metodo della valutazione e gestione multidimensionaleca". Lo evidenziano Lorenzo Palleschi, direttore Unità operativa complessa dia dell'azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma, e Francesco Vetta, direttore Unità operativa complessa dia e aritmologia, Idi-Irccs, ...