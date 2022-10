F1 | Max Verstappen nella storia | 14 vittorie in una stagione | nessuno come lui!

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Le polemiche concernenti la Red Bull e la questione Budget Cap, seppur relativi (per il momento) solo al 2021, quasi distolgono l’attenzione dai risultati che il team austriaco sta conquistando, grazie (soprattutto) a un superlativo Max. Il due volte Campione del Mondo, con la vittoria odierna al Gran Premio del Messico 2022 di Formula 1, è entratodi questo sport, con un fantastico traguardo. Il successo appena conquistato ha permesso all’olandese di raggiungere quota 14 Gran Premi vinti in una singola: il record era stato precedentemente stabilito sia da Michael Schumacher che da Sebastian Vettel con 13 successi stagionali, l’olandese ha avuto però lo straordinario merito di superare due grandissimi pilotii due appena menzionati. Emblematico, per certi versi, ...

AGI - trionfa anche nel Gran Premio del Messico e incide ancor di più il suo nome nella storia della Formula 1, prendendosi il record di vittorie all'interno di una singola stagione. "Il pubblico qui crea un'atmosfera incredibile - aggiunge il pilota olandese della Red Bull - E' fantastico"