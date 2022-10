Domenico Villani a.d. del Centro Elettrotecnico Sperimentale

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Cda di Cesi,Italiano, presieduto da Guido Bortoni, nominanuovo amministratore delegato.subentra a Matteo Codazzi, che lascia l’azienda per nuove opportunità professionali. Lo comunica una nota., in Cesi dal 2006, ricopre finora sia il ruolo di executive vice president della Divisione Testing, Inspection and Certification che di amministratore delegato di Iph Gmbh e Fgh E&t Gmbh. Due società tedesche del gruppo con sede a Kema Bv Arnhem, in Olanda, e Zku a Praga.è anche membro del Cda di Cesi Usa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

