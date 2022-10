Cherubini | “Napoli squadra più bella d’Europa In Italia ha due avversarie toste”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Marcogiornalista parla ai microfoni di Radio Goal delle prestazioni della “più”. Il giornalista esalta ladi Luciano Spalletti e dice: “Vi dovete godere questa, perché è sicuramente quella piùin tutta Europa. Non ha ancora subito nessuna sconfitta, solo due pareggi ed ha fatto vedere più volte di poter resistere anche agli imprevisti come gli infortuni che sono capitati nella rosa di Spalletti. In questo momento è complicato poter trovare una antagonista al“. Il Milan che perde a Torino sembra in una leggera fase di calo, secondoin questo momento “Atalanta e Inter sembrano poter tenere il passo del. Fino a ieri ...