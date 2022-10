Waffle | ecco la ricetta delle frittelle super soffici | gustose e senza lattosio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 30 ottobre 2022) Volete preparare una colazione diversa dal solito caffè e cornetto?come preparare questissimi. Sembrano difficilissimi da preparare ma in realtà non è così. Di solito quando si varia con le colazioni si tendono sempre a preparare i pancake in quanto questi si preparano semplicemente in padella. Iinvece necessitano di una specifica piastra che crea questi solchi dove dei topping come sciroppo d'acero, crema di cioccolato bianco o fondente o, perché no, pistacchio si depositano. Ogni morso è una vera goduria. In commercio ci sono tantissime piastre. Online se ne trovano veramente tantissime, dalla forma tonda alla quadrata a quelle che riescono a creare persino due pezzi alla volta. Il prezzo varia dai 20 ai 30 euro. Secondo noi è un acquisto sfizioso da avere per creare, magari proprio di ...