VITTORIA E PRESTAZIONE | I RAMARRI DILAGANO A CREMA

(Di domenica 30 ottobre 2022) PERGOLETTESE-PORDENONE 1-5 GOL: 12? pt Arini (aut.), 14? Guiu Vilanova, 30? Candellone, 35? Dubickas, 19? st Zammarini, 27? st Piscopo. PERGOLETTESE (3-5-2): Soncin; Tonoli, Arini (33? st Lucenti), Lambrughi (29? st Mazzarani); Bariti (29? st Piccinini), Andreoli, Artioli, Guiu Vilanova, Villa; Abiuso (29? st Vitalucci), Iori (29? st Volpe). A disp.: Rubbi, Cattaneo, Bevilacqua, Gabelli, Corti, Cancello, Ruani, Verzeni. All. Villa. PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Bruscagin, Ajeti (37? st Maset), Bassoli, Benedetti (22? st Ingrosso); Biondi (28? st Giorico), Burrai, Torrasi; Zammarini (37? st Bottani); Candellone, Dubickas (22? st Piscopo). A disp.: Martinez, Turchetto, Pinato, Gucci, Comuzzo. All. Di Carlo. ARBITRO: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto, assistenti Pedone di Reggio Calabria e Tempestilli di Roma 2. Quarto ufficiale Leone di Avezzano. NOTE: Espulso Guiu Vilanova al 21? st ...

