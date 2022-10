Virus Issyk-Kul | prima verifica in Italia | isolato in un pipistrello | le conseguenze

Isolato per la prima volta in Italia , un altro, si chiama- Kul ( ISKV ) e viene trasmesso dai pipistrelli . Nel nostro Paese, ilè stato rintracciato su un animale morto , in provincia di Bergamo e l'isolamento è avvenuto all'...Isolato per la prima volta in Italia il- Kul (ISKV). Si tratta di unconosciuto dal 1970 - quando è stato trovato in un pipistrello Nyctalus noctula, in Kirghizistan e poi successivamente nei paesi vicini dell'Asia ...Per la prima volta è stato isolato il virus Issyk-Kul. L'attenzione è massima ma vediamo le possibili conseguenze e quello che conosciamo.Isolato per la prima volta in Italia, un altro virus, si chiama Issyk-Kul (ISKV) e viene trasmesso dai pipistrelli. Nel nostro Paese, il virus è stato rintracciato su un animale morto, in provincia di ...