Tommaso Paradiso | chi è la madre Nazaria | “Mi ha cresciuto da sola | lei è la mia ancora”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 ottobre 2022) A L’intervista qualche mese fa, Maurizio Costanzo invitaa parlare di sua. “Lei mi giudica”, dice subito il cantautore, sorridendo appena. In che senso? “Quando vedrà la nostra trasmissione, magari poi mi dirà: ‘Ti sei messo quella giacca che ti fa le spalle grosse…’”. È soprattutto questo, cherimprovera a, ma in fondo si tratta di una caratteristica tipica di tutte le mamme. Continua: “Durante il periodo della pandemia ci siamo sentiti per telefono. Forse non c’è una canzone specifica che ho scritto pensando a lei, ma in Proteggi questo tuo ragazzo si trova qualcosa della protezione che lei mi ha dato”. Se dovesse dirle qualcosa adesso, questa cosa sarebbe: “Cerca di stare più tranquilla, non giudicarmi per ogni cosa”. A Costanzo che gli ...