Serie C girone C 11esima giornata altro successo casalingo del Crotone con l’uomo in meno nell’inedita sfida contro l’Az Picerno

(Di domenica 30 ottobre 2022) Prossimadelil derby col Catanzaro, domenica 6 novembre ore 14,30, con un solo punto di distanza tra le due squadre.1 Az0 Marcatori: 37° Gomez (R)(4-3-3): Branduani, Calapai, Golemic, Cuomo, Mogos, Awua (Vitale), Petriccione, Tribuzzi, Chirico’ (Bove), Gomez (Giannotti), Kargbo. All. Lerda Az(3-4-1-2): Crespi, Garcia, Novella, Pitarresi (Golfo), Allegretto, De Cristofaro, De Ciancio (Dettori), Guerra, Kouda (Liurni), Diop, Esposito (Santarcangelo). All. E. Longo Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo Ass. Giuseppe Luca Lisi – Davide Santarossa Quarto giudice: Domenico Castellone di Napoli Ammoniti: Cuomo, Diop, Garcia, Esposito, Petriccione Espulso: Cuomo Angoli: 7 a 6 per ilRecupero: 3 e 5 ...

I titani, sempre primi nelB dell'Eccellenza Emilia Romagna ma ora con un bottino di 30 ... conquistare l'intera posta in palio per mantenere vivo il sogno della promozione inD.CalcioC, undicesima giornata: fra le partite in programma oggi Audace Cerignola - Turri 2 - 1, Gelbison - Fidelis Andria 0 - 0, Monopoli - Acr Messina 2 - 0, Potenza - Virtus ... Serie D, girone A: Segui live con noi l'undicesima giornata di campionato L'11esima giornata del girone ha visto Latina e Monterosi in un bel derby che premia la squadra di Menichini. KO della Viterbese con il Foggia ...Il giorno dopo la sconfitta interna col Gubbio il numero uno dei bianchi ha tenuto una conferenza stampa, chiedendo di più soprattutto ai suoi giocatori All’indomani della sconfitta casalinga per 4-2 ...