Salerno | Municipale sequestra materiale contraffatto e ‘daspa’ due parcheggiatori abusivi

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, in corso Emanuele, all’altezza della scuola Vicinanza, il personale della Poliziaha effettuato un sequestro di, costituito in particolare da borse, scarpe e gadget per telefonia cellulare. Ieri, invece, veniva notificato il Daspo urbano a dueche operavano sul circuito del cimitero cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... arrecando a tutti noi un danno di immagine, oltre che disagi a livello igienico:Pulita ha ... In conclusione, i mercatali regolari chiedono maggiori controlli da parte della Polizia.... Blitz della poliziasul Corso Vittorio Emanuele a. Questa mattina gli agenti sono intervenuti per dei controlli e hanno effettuato circa dieci sequestri di merce. Nel ...StampaUn ferito al giorno per le pessime condizioni in cui si trovano le strade e i marciapiedi della città di Salerno. Lo scrive il Mattino – oggi in edicola – che riporta i dati dell’Ufficio sinistr ...Stampa Stamani il personale della Polizia Municipale è intervenuto in corso Vittorio Emanuele a Salerno, dove ha provveduto ad effettuare circa 10 sequestri di merce per occupazione abusiva del suolo ...