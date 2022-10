Piantedosi al prefetto | interrompere il rave party di Modena Nuove misure in Cdm

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 30 ottobre 2022) Si scrive “Witchtek“, si legge. Ossia, migliaia di persone – tra cui molti stranieri in arrivo da tutta Europa – che tra la serata e la nottata di sabato hanno raggiunto un capannone abbandonato a nord di. Un evento organizzato per Halloween che ha richiesto la mobilitazione di squadre di polizia e carabinieri. Un importante dispiegamento di forze dell’ordine, chiamate a monitorare la situazione e impedire gli illeciti. Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche uscite autostradali sull’A22 a Carpi e Campogalliano,Nord e Sud in A1: vie d’accesso battute dai camper e dalle auto dei partecipanti al raduno di massa, arrivati da ogni dove e intenzionati a rimanere fino a martedì…, 3000 persone in un capannone dismesso a ...