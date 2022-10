Marina Occhiena a Domenica In | c’è lei accanto alla moglie di Franco dei Ricchi e Poveri

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 30 ottobre 2022) Non ci sono ia parlare diGatti aIn ma c’èdel cantante scomparso.che ha vissuto pochissimo il successo deilo ringrazia perché è per lui che c’è stata quella reunion a Sanremo, per lei ha fatto una cosa immensa. Il legame fraterno riguarda tutti e quattro dei, è Stefania Picasso a sottolinearlo ma conc’è un’amicizia profonda. “Anche se per un periodo della mia vita non ci siamo frequentati perché – il perché lo conosciamo tutti – Ma quando io eci siamo riavvicinati ci ...