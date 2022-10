Marcia su Roma | De Maria Pd | ' Predappio insulto a valori democrazia'

(Di domenica 30 ottobre 2022), 30 ott. (Adnkronos) - "La manifestazione che si è svolta oggi aè unaidella nostraed è evidentemente in contrasto con quanto prevedono la Costituzione e la legislazione vigente in materia di divieto della ricostruzione del Partito Fascista e di apologia di fascismo. Come già annunciato da altri colleghi presenterò una interrogazione parlamentare, come già fatto in analoghe precedenti occasioni. Non è accettabile che sia consentito questo tipo di esaltazioni del fascismo. Ne va della credibilità della nostre istituzioni democratiche". Così Andrea De, deputato Pd.

... ma la surreale scenografia che, oggi, ha accompagnato i neofascisti giunti a Predappio per tributare il duce e festeggiare, in una maniera un po' sui generis, il centenario dellasu. ...Corteo organizzato dagli 'Arditi d'Italia' a Predappio per ricordare il centenario dellasu. I manifestanti in camicia nera, che portavano un lunghissimo tricolore, sono partiti da piazza Sant'Antonio diretti al cimitero di San Cassiano. Durante il tragitto canti del ...Il 28 ottobre scorso è stato il centenario della Marcia su Roma, insurrezione organizzata dal Partito Nazionale Fascista volta al colpo di Stato per favorire l’ascesa di Benito Mussolini alla guida ...Scandito per tre volte il grido per sua eccellenza Benito Mussolini , con la risposta dei camerati. Poi l'inno italiano e Allarmi siam .... La manifestazione si è diretta verso la cripta del duce. Sca ...