Latitante indossava torcia frontale per ingannare le telecamere

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Eradallo scorso febbraio e i Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Marano di Napoli lo hanno rintracciato e catturato. Si tratta di Vincenzo Marzocchi, classe ’68, ritenuto elemento vicino al clan Polverino. Sull’uomo pendeva un provvedimento di determinazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli per traffico di stupefacenti con l’aggravante della agevolazione mafiosa ma si era reso irreperibile. I Carabinieri avevano individuato il luogo dove presumibilmente il 54enne si stava nascondendo e ieri sera è partito il blitz risolutivo. A Marano, in via Corree di sotto nei pressi del Parco Federica, Marzocchi stava per rincasare. Sceso dall’auto che i Carabinieri avevano “monitorato“,unadi quelle frontali. ...