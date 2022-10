Italiano respira | “Bisognava reagire | vittoria meritata”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Sospira di sollievo, Vincenzo: "Abbiamo lasciato per strada troppi punti, a volte per demeriti e altre volte per sfortuna. Oggi, invece, abbiamo fatto tutto bene e credo che questasia" L'articolo proviene da Firenze Post.

I suoi sono stati gli anni d'oro di una città, allora centomila abitanti circa, in cui si...al 1982 quando il Mondiale vinto in Spagna dalla Nazionale porta a una amnistia nel calcio. ...... Deka ha saputo guardare il Teatro e restituirci l'immagine di un essere vivente, che, ... L'8 e 9 gennaio la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, opera simbolo del repertorio, dà l'avvio ...La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ritrovato la vittoria dopo quattro partite di campionato, vincendo 2-1 sul campo dello Spezia.Sospira di sollievo, Vincenzo Italiano: "Abbiamo lasciato per strada troppi punti, a volte per demeriti e altre volte per sfortuna. Oggi, invece, abbiamo fatto tutto bene e credo che questa vittoria s ...