Halloween | perché avere paura ci dà piacere e fa bene al cervello? Il Guardian spiega gli effetti di uno spavento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il segreto del successo disi cela dietro il sottiledella. Alle giuste dosi, infatti, provarepuò essere molto divertente e piacevole. E, in alcuni casi, può essere anche salutare: lainfatti favorisce la cosiddetta resilienza psicologica. Are glisorprendenti di uno“buono” è un ampio servizio pubblicato sul The, nell’ambito del quale sono stati interpellati diversi neuroscienziati. In realtà, laè un’emozione antica e le storiese sono radicate nella storia umana. Nelle prime società, i racconti che induconovenivano usati per insegnare ai bambini i pericoli che potevano incontrare, come i lupi ...