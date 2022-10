Elisabetta Gregoraci dove vive? La casa di lusso a Monte Carlo

Leggi su chenews

(Di domenica 30 ottobre 2022)? La conduttrice ha una bellissimaabita insieme al suo Nathan Falco: l’aveva scelta insieme a Briatore. La showgirl ha una bellissimanel cuore di Monaco,si era trasferita inizialmente con l’ex marito Briatore. Nonostante i due si siano separati da tempo,è rimasta are lì per non turbare il rapporto tra il figlio Nathan e il padre. Fonte FOTO Anda \ InstagramLae l’ex marito hanno deciso di divorziare, ufficialmente, nel 2017 dopo 9 anni di matrimonio. Nonostante la rottura pare che i due siano rimasti in buoni rapporti, soprattutto per non turbare la ...