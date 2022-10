Covid | spuntano “prove” sulla tesi proibita | “Non è naturale”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 ottobre 2022) La bocciatura della linea Speranza, da parte del governo Meloni, è ormai chiara. Dopo l’eliminazione del bollettino giornaliero ed il reintegro del personale sanitario non vaccinato, il prossimo obiettivo del centrodestra è il perseguimento della “chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica”. Insomma, in poche parole: una commissione d’inchiesta sul periodo sanitario emergenziale in Italia. Commissione d’inchiesta Il primo indiziato, ovviamente, è l’ex ministro Speranza, che si troverebbe al centro del polverone sul lato del mancato aggiornamento pandemico; del dossier dell’Oms, stilato da Francesco Zambon, poi prontamente ritirato; delle attività delle decine di task force istituite dal governo Conte II. La durata della commissione d’inchiesta sarebbe di 18 mesi, e tra i firmatari balza all’occhio non solo la Lega, ma soprattutto il partito di Matteo Renzi, ...