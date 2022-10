(Di domenica 30 ottobre 2022) Una donna di 42 anni è ricercata dai carabinieri per aver aggredito a coltellate il convivente di 31 anni, questa sera a Seveso (Monza), in via Stoppani. A quanto emerso, a seguito di una violenta ...

Agenzia ANSA

Una donna di 42 anni è ricercata dai carabinieri per aver aggredito a coltellate il convivente di 31 anni, questa sera a Seveso (Monza), in via Stoppani. A quanto emerso, a seguito di una violenta ...Milano, uomo5 persone in un supermercato: i rilievi dei carabinieri Tarantino, 51 anni ... Può vantare un curriculum di tutto rispetto:di squadra di Diego Armando Maradona (Napoli ... Accoltella compagno in casa e poi scappa - Cronaca Una donna di 42 anni è ricercata dai carabinieri per aver aggredito a coltellate il convivente di 31 anni, questa sera a Seveso (Monza), in via Stoppani. (ANSA) ...Sul gol di Martinelli. Tutti i giocatori dell'Arsenal hanno esibito - durante l'esultanza - la maglia di Pablo Marì, accoltellato nei giorni scorsi in un centro commerciale.