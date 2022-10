Una settimana multitasking

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 ottobre 2022) PIATTO DEL GIORNOL’abbiamo letto e ci siamo scandalizzati. Il nuovo Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare porta nel nome anni di contrasto alla fame e alla globalizzazione e rimanda ai movimenti per il diritto all’autodeterminazione alimentare. Chissà se avevano in mente questo, quando hanno cambiato nome. Noi preferiamo comunque la visione di Maurizio Martina, che nel suo saggio “Cibo sovrano”, geolocalizza il percorso dei piatti che consumiamo e ne racconta il retroterra culturale, sociale ed economico. FUORI MENUQuestaabbiamo deciso di essere scienziati. Vi abbiamo raccontato come si ingegnerizza la pizza, per risolvere il problema della carenza di personale in cucina. E poi abbiamo spiegato perché non dovremmo aver timore di quel microonde impropriamente chiamato forno. Se lo usate solo per riscaldare il cibo o, peggio, ne avete paura ...