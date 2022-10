Strage di Halloween | 120 vittime nella calca a Seul La festa si trasforma in dramma

Adnkronos

...che al momento della calca ci fossero almeno 100 mila persone nell'area per il primo... Oh Se - hoon, in visita in Europa, ha deciso di fare ritorno dopo la notizia della. Il capo di ...Si aggrava il bilancio dellacausata dalla calca a Seul durante le celebrazioni per la festa di: secondo quanto riportato dall Cnn e da altri media internazionali ci sarebbero "almeno 120 morti" oltre a circa 150 ... Seul, strage per la calca alla festa Halloween: 120 morti I vigili del fuoco hanno dichiarato che ci sono state 81 segnalazioni di «respiro affannoso». Nella zona c'erano 100.000 persone per il primo evento di ...A Seul i festeggiamenti di Halloween si sono trasformati in tragedia. Almeno 120 persone sono morte e 100 sono rimaste ferite nella calca creatasi nel quartiere di Itaewon, dove migliaia di persone si ...