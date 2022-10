Spalletti | che stoccata | “Io sottovalutato? Non godo di buona stampa”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 29 ottobre 2022) Lucianolancia unaallanazionale rea di sottovalutare il suo lavoro e le prodezze del Napoli. Il Napoli cala il poker al Sassuolo, la squadra direalizza la tredicesima vittoria consecutiva. gli azzurri sono primi in serie A e in Champions league, ma lanazionale continua imperterrita a considerare poco gli azzurri. Per i media nazionali le attenzioni sono tutte le milanesi e la Juventus. Ma sotto al Vesuvio qualche sassolino dalla scarpa pure se lo levano a dispetto dei gufi e dei detrattori di questa meravigliosa squadra. LDT. La Gazzetta ignora il Napoli: Arriva la risposta dei napoletani: “poco amica” Il tecnico in conferenzadà una carezza a Kvaratskhelia, ma non per la solita ...