Mipaaf | 20 milioni contro la Xylella | contributi per 11 progetti di ricerca

... e alla quale sono intervenuti i rappresentanti della Commissione europea, dele del Mef, i ... Con la nuova dotazione finanziaria di 374di euro per gli anni 2021 e 2022, in prosecuzione ...... e alla quale sono intervenuti i rappresentanti della Commissione europea, dele del Mef, i ... Con la nuova dotazione finanziaria di 374di euro per gli anni 2021 e 2022, in prosecuzione ...Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha aperto un bando per selezionare 11 progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove linee di sperimentazione con l’obiettivo di limitare e ...(Adnkronos) - Pubblicato l'avviso per lo sviluppo della logistica agroalimentare nelle aree portuali che prevede un finanziamento dal Pnrr con 150 milioni di euro. Il Mipaaf comunica che sul suo sito ...