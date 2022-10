Meredith | l' unico condannato Rudy Guede | «Non l' ho uccisa ma mi pento di averla lasciata lì | forse viva Oggi lavoro e ho una fidanzata»

(Di sabato 29 ottobre 2022) «Lo ripeto ancora una volta e l'ho anche scritto nel libro: non ho uccisoKercher quella tremenda notte del 1° novembre 2007 a Perugia. Non l'ho, ma non mi...

È passato un anno da quando Rudy Guede ,condannato per l'omicidio diKercher , la studentessa inglese uccisa a Perugia nel novembre del 2007, è uscito dal carcere . Intervistato dal Corriere della Sera , ha ripercorso i fatti ...'Lo ripeto ancora una volta e l'ho anche scritto nel libro: non ho uccisoKercher quella tremenda notte del 1° novembre 2007 a Perugia . Non l'ho uccisa, ma non mi ... Rudy Guede è l'...Intervistato dal Corriere della Sera, l'ivoriano unico condannato per l'omicidio Kercher ribadisce: "Non ho ucciso Meredith. Nelle mie sentenze c’è scritto "in concorso con Amanda Knox e Raffaele Soll ..."La paura ha preso il sopravvento e sono scappato come un vigliacco lasciando Mez forse ancora viva. Di questo non finirò mai di pentirmi", ha aggiunto ...