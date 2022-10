++Maxi incendio al distributore di benzina | scongiurata la tragedia ++

(Di sabato 29 ottobre 2022) RIETI – Questo primo pomeriggio a Rieti, in via Pietro Nenni, presso ildiIP, è divampato unche ha causato un’importante colonna di fumo visibile da chilometri. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco le fiamme non hanno raggiunto le pompe di. Gli inquirenti sono a lavoro sulle cause dello scoppio del rogo. La strada è attualmente chiusa al traffico.la. L'articolo proviene da Sabina Online.

