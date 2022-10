L’inflazione ai massimi dal 1984 Ma il governo è ancora fermo

(Di sabato 29 ottobre 2022) Un dato così alto non si vedeva dalad ottobre supera di molto tutte le attese e vola da +8,9% a 11,9%, con un aumento congiunturale su settembre del 3,5%. Un’impennata di tre punti percentuale sul tendenziale e addirittura di 3,5% nel congiunturale, non era stato previsto da nessuna analisi.ad ottobre supera di molto tutte le attese e vola da +8,9% a 11,9%, con un aumento congiunturale su settembre del 3,5% Si tratta del balzo più forte dal, anno di inizio delle serie storiche di Istat. Nessuna delle due crisi petrolifere dello scorso secolo, durante il quale il livello delandò oltre il 20%, era riuscita a fare tanto. Lo scenario apparepiù distonico di fronte al dato Istat sul livello delle retribuzioni: le buste paga dei ...

Il Dow Jones e' aidegli ultimi due mesi, si avvia verso ...e i redditi personali in rialzo piu' delle attese e un'... Il titolo della societa' di e - commerce perde'8,4%, dopo i ...Per le pensioni, dal 2023 scatta' adeguamento pieno all'che nel frattempo come si sa è arrivata aida 40 anni. Facendo le somme, anche rifinanziando solo per tre mesi le misure ...