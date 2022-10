Lega Basket A | quinta giornata | programma | orari e diretta tv

(Di sabato 29 ottobre 2022) Tutto pronto per ladellaA che metterà in campo gare importanti nelladopo l’abbuffata delle coppe europee. Ecco tutto quello che c’è da sapere suldi questa tornata di pallacanestro illuminata da un big-match d’alta classifica con glidi tutte le sfide e le varie dirette televisive che coinvolgeranno tre piattaforme.A: gli appuntamenti e le dirette televisive (Credit foto – pagina Facebook Dinamo Sassari)Partita complessa per Bologna che aprirà ufficialmente la tornata in casa di un Sassari sempre molto pericolosa. Alle 20:30, dopo la bella vittoria in EuroCup, scende in campo nel sabato anche Brescia che attende Pesaro. Domenica tutto il ...

Pianetabasket.com

...quinto turno di Campionato di Serie A2 Old Wild West - Girone Verde la Novipiù Monferrato... supportati sotto le plance da Chiumenti, che è un altro giocatore esperto e che conosce questa,...... Genova, Jesi, Livorno, Prato e Roma, che oggi costituiscono la base forte dellaItaliana ...Max Jovane dei Flyers " si riuniscono vecchi e nuovi amici per celebrare la loro passione per il, ... LBA - Risultati e classifica 4a giornata dopo anticipi del sabato La Assemblea della Lega Basket Serie A che si è riunita oggi in modalità videoconferenza ha approvato il bilancio consuntivo al 30 giugno 2022 e il budget economico preventivo per ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...