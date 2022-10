Inter | Asllani verso il riscatto al primo punto fatto a febbraio

(Di sabato 29 ottobre 2022)verrà riscattato dall’alguadagnato dai nerazzurri a partire dal 2 febbrario 2023 Il bilancio approvato in assemblea dall’rivela un dettaglio sul futuro di Kristjan, preso dall’Empoli in prestito con obbligo di. Questo obbligo, secondo quanto riportato in bilancio, scatterà aldella società dopo la data del 22023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...a segno nell'undici di InzaghiLa zuccata di de Vrij e l'assolo di Barella permettono all'di ... A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, Gosens, Correa, Bellanova,, Acerbi, D'...... ha continuato a spingere e il piede più caldo è sempre quello di. Alla mezz'ora di gioco ...la calciatrice brasiliana non andava a bersaglio nel torneo dallo scorso 17 settembre (contro l')...Nel bilancio approvato ieri, l'Inter dà comunicazione anche delle operazioni di mercato in entrata e in uscita contabilizzate prima del 30 giugno 2022 ma relative alla stagione in ...Dopo la vittoria con il Viktoria Plzen, l'Inter torna in campo contro la Sampdoria per la dodicesima giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio del match contro i doriani a presentare ...