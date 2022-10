leggo.it

Ed è un gran. Samuele e Satura sembrano un buon progetto, soprattutto quando non danno ... Dargen D'Amico voto: 5,5 Un po' deve svincolarsi dall'abbraccio mantideo di, un po' dà l'idea ......ha maggiore presa e molti giovani e giovanissimi potrebbero sentirsi autorizzati a fare come, ... Per quanto mi riguarda dico al cantante grazie dele a quel magistrato ricordo che ... Fedez fa un complimento a Chiara Ferragni, ma lei lo stronca: «Orrendo». Ecco cosa è successo Matteo Siffredi del Roster di Ambra è il primo eliminato dello show Sky Original prodotto da Fremantle. L’interpretazione del suo cavallo di battaglia portato al tilt 'contro' Lucrezia Fioritti (in ar ...X Factor 2022 le pagelle del primo Live con Fedez Rkomi Ambra e Dargen D'Amico. L'eliminato della prima puntata e i cantanti al ballottaggio ...