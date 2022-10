Cessione Sampdoria | il Consiglio di Amministrazione incontra trustee Vidal

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Laha trovato la prima vittoria in campionato nella scorsa giornata contro la Cremonese. Ma nel frattempo ci sono ancora dubbi e incertezze sulladel club. Nella mattinata di ieri, Marco Lanna, Antonio Romei, Alberto Bosco e Gianni Panconi hannoto ilGianlucaa Milano per chiedere chiarezza e tempi certi per la chiusura della trattativa. Al momento manca ancora il deposito dei 40 milioni di euro sul conto presso la filiale di Banca Bper; senza quello ilnon concederà la clausola della esclusività, e per quanto riguarda l’ingresso in data room e la due diligence, non ancora iniziata, resta il problema irrisolto del “proof of funds”, l’evidenza dei fondi, mai consegnato. SportFace.