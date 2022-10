Brindisi | 15enne muore a causa di un ascesso cerebrale

(Di sabato 29 ottobre 2022) A, unasi era ricoverata, ufficialmente, per un mal di testa. Dopo due giorni d’intervento, è deceduta all’Ospedale Perrino Una tragedia dettata da un’apparente banalità. Una ragazza di quindici anni, a, è deceduta durante la giornata di ieri all’Ospedale Perrino. La ragazza era stata operata lo scorso 25 Ottobre adi un. Lei stessa aveva deciso di ricoverarsi adi un mal di testa persistente, una forte cefalea, che le si era manifestata nei giorni precedenti al ricovero, ovvero una settimana fa, il 22 Ottobre. La ragazza si era presentata al pronto soccorso, dov’era stata poi trasferita prima nel reparto di pediatria e successivamente, dopo qualche giorno, in quello di neurochirurgia. Qui i chirurghi hanno ...

