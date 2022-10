Atp 500 Vienna 2022 | Shapovalov sfiderà Medvedev in finale

Leggi su sportface

(Di sabato 29 ottobre 2022) Saranno Daniile Denisa sfidarsi nell’attodell’Atp 500 di. Il tennista russo, ex numero uno del mondo, prosegue la sua ottima settimana in cui sembra tornato sui livelli ammirati la passata stagione. Anche oggi non ha mai sofferto contro Grigor Dimitrov, imponendosi con un netto 6-4 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco. Un successo che gli permette di acquisire sostanzialmente il pass per le Finals di Torino. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Sembra in ripresa in questodi stagione anche Denis, che lo scorso mese nella trasferta asiatica era riuscito a raggiungere laa Seoul e la semia Tokyo. Dopo la negativa parentesi di Stoccolma, dove è stato ...