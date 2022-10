articolo21

L'evento centrale della serata è stato la consegna da parte del Presidente Carlo Bartoli della tessera ad honorem dell'Ordine dei giornalisti per il figlio al padre diJohn Shipton. Si è ...... sotto la direzione delLorenzo Lustri. Una cerimonia insolita, insomma, come insolita è la vita del giornalista australiano. Nel 2006,ha infatti lanciato una novità assoluta nel ... Assange è un maestro di giornalismo, non un nemico pubblico La vicenda di Julian Assange, giornalista, programmatore ed attivista australiano, noto principalmente per la sua collaborazione, dal 2006, al sito ...