Antonino Spinalbese mette in dubbio gli autori del GF Vip | il video dello sputo di Elenoire è un fake?

(Di sabato 29 ottobre 2022) La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto movimentata ma, come al solito, il peggio è accaduto dopo la diretta. In particolare,ha pronunciato delle frasi inattese contro glidel programma. L’ex di Belen Rodriguez è tornato a parlare di uno degli argomenti più caldi del momento, ovvero, l’eliminazione L'articolo proviene da KontroKultura.

...settimane la Vippona è diventata una delle concorrenti più chiacchierate della casa per il feeling che si è creato con Edoardo Donnamaria e per il rapporto che sta nascendo con. ...Era infatti diventato virale un siparietto dove si poteva vedere Elenoire Ferruzzi che sputava al passaggio di Nikita Pelizon, di fronte agli occhi sconvolti di. Per cui, ieri ...In Cucina, dopo cena, Antonella, Antonino e Pamela si scambiano alcuni pareri post puntata. L'atteggiamento e le parole di George hanno infastidito Antonella, che ha visto nelle dichiarazioni del tikt ...Antonella Fiordelisi su tutte le furie al Grande Fratello Vip, nella casa si scaglia contro un gieffino e lo accusa di averle rovinato la vita.