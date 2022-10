Alle banche serve un approccio attivo verso le Pmi. La versione di Ferretti (Luiss)

(Di sabato 29 ottobre 2022) Appare del tutto evidente che la sequenza quasi ininterrotta di crisi che ha caratterizzato gli ultimi anni ha reso le nostre Pmi particolarmente vulnerabili ed incapaci di imboccare con decisione la strada di una ripresa solida e duratura. E questa spiccata vulnerabilità discende essenzialmente dal fatto che le aziende italiane stanno combattendo contemporaneamente su almeno tre fronti. Il primo fronte è quello della contrazione dei consumi. Basterà ricordare, a questo proposito, che a settembre l’indice della fiducia dei consumatori è bruscamente sceso al livello di 94, ben al di sotto del valore di 99 registrato a giugno 2020 in pieno Covid. Il secondo fronte è quello dei prezzi e della disponibilità delle materie prime. Il terzo fronte riguarda l’esplosione del costo delle fonti energetiche. Con l’aggravante che la lievitazione dei costi energetici ha colpito i tessuti produttivi ...

