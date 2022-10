Vanessa Hudgens svela il suo costume di Halloween 2022 ispirato a Il Cigno Nero

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Come ogni anno, anche ad, ha sfoggiato unparticolarmente elaborato e stavolta ha optato per un lookal personaggio di Natalie Portman ne Il. Lei e la sua amica GG Magree si sono ispirate al film con la vincitrice dell’Oscar, travestendosi rispettivamente dai personaggi di Portman e Mila Kunis, La regina dei cigni e Il. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ?? (@sfoggia da sempre costumi iconici, sempre più elaborati durante la settimana die ...

ClubAlfa.it

Rossetto rosso 2022, le colorazioni di tendenza guarda le foto Leggi anche › L'ombretto in pendant con gli stivali, il nuovo trend lanciato daIl rosso giusto per ogni colore ...Ti potrebbe interessare:guida una Maserati MC20 a Los Angeles Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre ... Vanessa Hudgens guida una Maserati MC20 a Los Angeles I due social network hanno lanciato campagne e programmi speciali per festeggiare la festa horror di Halloween.Il regista Eli Roth ha scritto e diretto l'esperienza VR intitolata Trick-VR-Treat, con star Vanessa Hudgens, di cui è stato condiviso il trailer.