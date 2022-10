Ultime Notizie – Governo | Meloni va chiamata “signor presidente del Consiglio”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Giorgiava‘ildel’. E’ quanto si legge in una comunicazione firmata dal segretario generale della presidenza del, Carlo Deodato, inviata a tutti i ministri del nuovodi centrodestra. Il testo rimbalzato sui social è stato postato anche dallo spin doctor Claudio Velardi, ex consigliere di Massimo D’Alema a palazzo Chigi. ”Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per ildeldei Ministri è: ‘Ildeldei Ministri, On. Giorgia”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

