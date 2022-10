Stricker | primo svizzero a Milano

La scheda di Dominicè ilsvizzero all'evento riservato ai migliori Under 21 nella sua storia, dal 2017. Il giovane svizzero ha attirato l'attenzione già l'anno scorso quando, ...ha perso negli ottavi a Basilea, sconfitto dallo spagnolo Pablo Carreno Busta dopo aver superato alturno lo statunitense Maxime Cressy. Arnaldi è padrone del suo destino al Challenger ...Lo svizzero Dominic Stricker è l'ultimo degli otto qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. Il mancino ventenne sarà a Milano, dall'8 ...Wawrinka non smette di stupire e dopo Ruud batte Nakashima con il punteggio di 6-4 5-7 6-4. Domani la sfida a Bautista Agut per un posto in semifinale. Facile vittoria per Rune su Humbert ...