Red Bull | ufficiale l’accordo con la FIA per il budget cap

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La telenovela tra la Rede la FIA sulla questionecap è finalmente giunta ai titoli di coda. Ed è un finale che è destinato a fare rumore, soprattutto tra gli avversari. Con un comunicato stampa, la Federazione Internazionale dichiara di aver raggiunto un’intesa con la scuderia di Milton Keynes sulla sanzione per lo sforamento del tetto di spesa, relativo alla stagione 2021. La punizione consiste in una multa e in una riduzione delle ore disponibili per la galleria del vento. La FIA ha inoltre comunicato la sanzione per l’Aston Martin, segnalata per vizi procedurali. La squadra di Lawrence Stroll è stata multata di 450 mila dollari, da pagare entro i prossimi 30 giorni. Cos’ha combinato la Redper finire a trattare con la FIA? Il comunicato svela finalmente il casus belli. Alla revisione della rendicontazione, ...