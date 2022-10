(Di venerdì 28 ottobre 2022) Decide(quarto gol stagionale, due in coppa) in rimonta dopo la perla di Isaksen e il pari di Milinkovic. Laspezza l'equilibrio di un girone di Europa League più complicato di quanto si pensasse e batte 2-1 i fastidiosi danesi del Midtjylland. Tutto rimandato alla trasferta in Olanda di giovedì prossimo con tante combinazioni possibili dopo il risultato di Sturm Graz-Feyenoord (1-0, al 93' per gli austriaci) ma i biancocelesti se la giocheranno fino all'ultimo seppure a soli tre giorni dal derby.. Con un pareggiosicura di stare nelle prime due se vince ha buone possibilità di chiudere in testa ma i calcoli da fare sono tanti e dipendono anche dalla differenza reti delle partite che si devono ancora giocare.r A sorpresa Sarri ne cambia cinque rispetto alla splendida recita di Bergamo. Hysaj sostituisce lo squalificato ...

Il Tempo

ROMA - Le riserve faticano, poi entrano i titolari e la Lazio in rimonta si sbarazza del Midtjylland , vendicando quel tremendo 5 - 1 subito in Danimarca. Decisivi due top player, Milinkovic e, dopo gli affanni del primo tempo. Vittoria meritata comunque per la squadra di Sarri , che ha superato l'esame di maturità cui l'aveva chiamata proprio il suo tecnico: dopo Questo contenuto è ...Le probabili formazioni di Lazio - Midtjylland LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel - Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic - Luis Alberto, Cataldi, Basic -, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri. MIDTJYLLAND ... Pedro il re di coppe della Lazio Decide Pedro (quarto gol stagionale, due in coppa) in rimonta dopo la perla di Isaksen e il pari di Milinkovic. La Lazio spezza l’equilibrio di ...di Vincenzo Milite Serata positiva, quella di ieri, per le tre squadre italiane impegnate nelle coppe europee. Vincono la Lazio e la Roma (in Europa League) e la Fiorentina (in Conference League). LAZ ...