Pd | Orfini in Direzione | ' primarie 6 mesi dopo voto enormità | congresso prima possibile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Matteo'boccia' il percorso congressuale proposto oggi nellaPd. Nel suo intervento, a quanto viene riferito, l'esponente dem parla di una "tripla sottovalutazione: della forza della Meloni, della crisi del Pd, del doppio attacco al quale siamo sottoposti". Sul primo punto, quello del governo, la sfida è politica verso un esecutivo forte perchè esce,più di un decennio, da un vittoria elettorale. E pernon si può "rispondere col programmiamo ma dobbiamo rispondere sulla politica". Mentre sul secondo, il Pd per l'esponente dem c'è "una crisi" in atto e lo dimostrano anche i primi passi di avvio legislatura. "L'inizio dell'opposizione non è stato buono. In aula siamo andati male. Proprio perché non abbiamo saputo leggere bene il cambio di fase". E poi la ...