Musk compra Twitter | licenziati in tronco 4 top manager

(Di venerdì 28 ottobre 2022)è di Elonche ha ufficialmente acquistato il social media., proprietario di Tesla e SpaceX e considerato l’uomo più ricco al mondo, ha chiuso l’accordo da 44 miliardi di dollari che si trascinava irrisolto da fine aprile. La formalizzazione di quella che è un’acquisizione a una cifra da record è avvenuta il 27 ottobre. Primo provvedimento di? Il licenziamento immediato di diversi dirigenti dell’azienda. A partire dai vertici. Ne fanno le spese l’amministratore delegato, Parag Agrawal, il direttore finanziario Ned Segal, il consigliere generale Sean Edgett e Vijaya Gadde. Quest’ultima, avvocatessa, era a capo del team legale di, nonché della divisone trust and safety, che, come sottolinea ilPost.it, si occupa di prendere decisioni rispetto alla moderazione dei contenuti ...

""Ho portato il lavandino": ElonTwitter. Intervista a Paolo Attivissimo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Paolo Attivissimo (giornalista informatico). L'intervista è stata registrata venerdì 28 ottobre 2022 alle 12: