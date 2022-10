Massimo Tarantino “eroe” del supermercato | è l’ex terzino del Napoli ad aver “difeso” Pablo Marì

(Di venerdì 28 ottobre 2022) . “Urlava, urlava e basta. Io? Non ho fatto niente…”. Ma gli eroi dicono tutti così. E quindi per i media èl’ex calciatore adfermato l’uomo che nel tardo pomeriggio di ieri ha accoltellato le persone che facevano la spesa al Carrefour in un centro commerciale di Assago, compreso il difensore del Monza. Un ex difensore che difende un altro difensore. Cheè mai quello di Assago?è statosinistro del, oltre che dell’Inter e del Bologna. Ora ha 51 anni ed fa il dirigente alla Spal, in Serie B. Sky gli dedica addirittura una piccola biografia: “nato a Palermo, figlio d’arte (suo papà ha giocato ...

