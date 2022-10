John Carew nei guai | rischia due anni di carcere

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022)per l’ex Roma. L’ex attaccante norvegese, protagonista di una stagione in giallorosso sotto la guida di Fabio Capello,duedi reclusione per presunti reati di evasione fiscale, a seguito della richiesta dell’accusa nel suo caso presso il tribunale distrettuale di Oslo. L’ex attaccante potrebbe anche ricevere multa di 540mila NOK, poco più di 50 mila euro, oltre alla reclusione. Secondo l’accusa,aveva avuto diverse occasioni per correggere le informazioni fornite alle autorità, ma avrebbe scelto di non farlo.sostiene di aver seguito i consigli di un avvocato ed ex agente Per A. Flod. “Mi fidavo ciecamente di lui. Sono stato convinto che avesse ragione. Mi controllava quasi come un burattino”, spiega. SportFace.