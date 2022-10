Halloween | 11 libri su streghe | fantasmi e mostri per bimbi temerari

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 28 ottobre 2022)per bambini di 3 anni Non guardare! Non toccare! di Steve Patschke Editore: Lapis Jenny, Sammy, Pit e Sara (e un gatto nero). In una notte buia, quattro bambini, di fronte a una misteriosa scatola di legno su cui c'è scritto: "Non guardate, non toccate, non aprite" Naturalmente, la guardano, la toccano, la aprono! Ecco una perfetta storia di paura e un festoso finale a sorpresa, perfetto per sciogliere ogni tensione e chiudere il racconto in allegria.