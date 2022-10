Fiorello inquadra l’iPad ma ci sono due video p0rno

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 28 ottobre 2022)riappare su Instagram e scalda i muscoli in vista del suo ritorno in tv. Da due giorni, lo showman siciliano delizia i follower con la sua rassegna stampa mattutina trasmessa rigorosamente in diretta. Fiore commenta con gli amici del bar le notizie del giorno in attesa di farlo a “Viva Rai2”. Questo il nome del programma in 135 puntate che andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai2. La trasmissione sarà collocata nella fascia tra le 7 e le 8.30 e durerà fino a giugno. “Ho subito diversi palpeggiamenti durante il mio tour” Impossibile pernon dire la sua sul caso delle ultime ore: la “mano morta” di Memo Remigi in diretta tv. Dopo aver condannato il gesto, lo showman racconta una sua “personale esperienza”: “Le molestieanche al contrario. A me è ...