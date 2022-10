Economia circolare | bonificate 65 discariche abusive in 55 mesi

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Il Commissario Unico alle bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, con la task - force messa a disposizione dall'Arma dei Carabinieri per far fuoriuscire l'Italia dalla procedura d'infrazione europea, ...

Innovatec , tramite la subholding Haiki+ attiva nel settore ambiente ed, ha acquisito il 70% di Puliecol Recuperi , proprietaria di un complesso di impianti ubicati a San Severino Marche ed attiva nella raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da ... GreenItaly 2022, Italia superpotenza dell'economia circolare Roma, 28 ott. (askanews) - Il Commissario Unico alle bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, con la task-force messa a disposizione dall'Arma ...Gli sportivi con meno di 25 anni plasmano il design dell'attrezzatura per la montagna e tracciano un nuovo modo di andare per i boschi, orientato a un ripensamento della quotidianità ...