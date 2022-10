Dampyr | la recensione | la guerra che scorre nel sangue

Leggi su screenworld

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Lucca. Anno 2019. Siamo ancora nel mondo di prima. No, non è una notte buia e tempestosa ma un pomeriggio di fine ottobre. La piazza è gremita e nell’aria c’è odore di fremente attesa. Un grande monolite coperto di nero domina la scena accanto allo stand della Sergio Bonelli Editore. L’evento misterioso di quella edizione del Lucca Comics & Games sta per essere svelato. Alle 17.30 del 31 ottobre il poster del film diviene presentato in pompa magna con tanto di bigliettino da visita in allegato: Bonelli Cinematic Universe. Il primo tassello di un progetto editoriale ambizioso. Il cinema italiano, da sempre allergico al concetto di industria dell’intrattenimento, si scrolla di dosso ogni complesso di inferiorità e mostra i muscoli. O meglio, i canini. Peccato che quella fosse la Notte di Halloween con tanto di maledizione in tasca. Perché di lì a pochi mesi ...